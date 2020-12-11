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Yazar (51), 'daki evinde iddiaya göre kendisini doğalgaz borusuna asarak etti. Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda intihar edeceği mesajı vermişti.

DHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 08:39 Son Güncelleme: 11.12.2020 08:54 ABONE OL
Son dakika: Yazar İbrahim Çolak intihar etti

Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, yaşamına son verdi. Çolak'ın Ankara Pursaklar'daki evinde kendini doğalgaz borusuna asarak intihar ettiği öğrenildi. İbrahim Çolak, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda intihar edeceği mesajı vermişti.

Çolak paylaşımında, "Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, 'kendimize yakışanı yapalım' düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Twitter'da 'Leylasalinger' kullanıcı adlı kadın, İhtiyar Kitabevi sahibi yazar İbrahim Çolak'a taciz suçlamasında bulunmuştu. Çolak'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Son dakika: Yazar İbrahim Çolak intihar etti
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