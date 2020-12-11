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hesap hırsızı ’da yakalandı

Siyaset,  spor ve sanat camiasından çok sayıda kişinin, hesabını ele geçirmeye çalıştığı tespit edilen A.S, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile ’da yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 11.12.2020 22:00 ABONE OL
Sosyal medya hesap hırsızı Ankara’da yakalandı

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kendisini Instagram, Twitter ve diğer sosyal medya sitelerinin destek ekibi olarak tanıtan bir kişi, aralarında siyaset, spor ve sanat camiasından çok sayıda kişinin kişisel bilgilerini ve sosyal medya hesaplarını ele geçirmek amacıyla +1 ile başlayan numaralardan mesaj attı.

Aldığı cevaplar doğrultusunda da birçok kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirdi. Yapılan şikâyetler üzerine çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi olayı gerçekleştiren kişinin A.S. olduğunu tespit etti.

Olayların zanlısının Ankara'da olduğunu tespit eden Kocaeli Polisi, önceki gün düzenlediği operasyon ile zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlı, tamamlanan işlemleri sorası sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı

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Sosyal medya hesap hırsızı Ankara’da yakalandı
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