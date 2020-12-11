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Sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan bir şüpheli şahıs yakalandı

'te Terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Giriş Tarihi: 11.12.2020 14:47 ABONE OL
Sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan bir şüpheli şahıs yakalandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şahıslar hakkında yapılan çalışmalar neticesinde M.Ç. isimli şahsın sosyal medya üzerinden Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) propagandası yaptığı tespit edildi.

Şüpheli şahısın evinde yapılan arama sonucunda; 2 ruhsatsız av tüfeği, 127 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen materyal ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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Sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan bir şüpheli şahıs yakalandı
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