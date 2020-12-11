Suçlulara geçit yok

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 41 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden işlem yapıldı. Çalışmalarda 4 kilo 595 gram uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, 10 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve 157 adet fişek ele geçirildi.

Hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda ise 31 şüpheli şahsa işlem yapılırken, adliyeye çıkarılanlar 4 şahıs tutuklandı, 7 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Ekiplerin çalışmalarında 10 ayrı faili meçhul hırsız olayı aydınlatılırken 3 adet çalıntı motosiklet ile çok sayıda çalıntı malzeme, 73 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 38 kesici alet ele geçirildi.

Çalışmalarda, haklarında arama kararı bulunan 58 aranan şahıs da yakalanıp adli mercilere teslim edilirken 42 şahsa ise kabahatler kanunundan işlem yapıldı.