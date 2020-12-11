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Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 10 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

sonuçları açıklandı! ile sorgulama ekranı

Her Salı, Perşembe ve Pazar günleri şans oyunu severler tarafında merakla beklenen MPİ sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve ortaklığında MP TV canlı yayınında belli olacak. Bugünkü (10 Aralık 2020 Perşembe) MP TV canlı çekilişi için üzerinden kupon dolduran ve günün şanslı numaralarını doğru tahmin ederek 18 Milyon TL’yi aşan kazananı olan olmak umuduyla şanslı numaraları öğrenmek adına 10 Aralık sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapmaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile ve sayfası detaylarını buradan bulabilir ve büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 11.12.2020 08:27 Son Güncelleme: 11.12.2020 08:27 ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 10 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında kazandıran numaraları belli olan MPİ Süper Loto sonuçları 10 Aralık 2020 Perşembe günü belli oluyor. Bugünkü Milli Piyango Online - MP TV canlı çekilişi için kupon doldurarak şanslı numaraları doğru tahminle 18 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye sahibi olmak isteyen şans oyunu severler kazandıran numaralarla ilgili olarak 10 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde merakla araştırma yapmaya devam ediyor. Bu başlık altında 10 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı detaylarını bulabilirsiniz…

MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI (10 ARALIK 2020 PERŞEMBE)

Milli Piyango Online ile 10 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 10 Aralık Süper Loto sonuçları: 12 - 10 - 3 - 29 - 32 - 51


Kazandıran numaraların küçükten büyüğü doğru sıralanışı şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 10 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
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