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'da dolmuş minibüs ile panelvan araç çarpıştı: 8 yaralı

'da dolmuş minibüs ile panelvan aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 11.12.2020 10:50 ABONE OL
Trabzon'da dolmuş minibüs ile panelvan araç çarpıştı: 8 yaralı

Karadeniz Sahil Yolu Değirmendere mevkisinde Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen dolmuş ile panelvan çarpıştı. Panelvan araç çarpışmanın etkisiyle kavşaktaki refüje savruldu, dolmuş da kaldırıma çıktı. Kazada araç sürücüleri dahil 8 kişi yaralandı.

Kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan 8 kişinin tedavisi sürereken, 2 kişinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Trabzon'da dolmuş minibüs ile panelvan araç çarpıştı: 8 yaralı
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