Tunceli’de 3 bin dut toprakla buluşturuldu

Tunceli Ulukale Köyü'nde yetişen Dutu ile ünlü Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi'nde belediye tarafından 3 bin dut fidanı toprakla buluşturuldu. Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, dut dikiminin devam edeceğini söyledi.

Hafta başında başladıkları dikimleri tamamladıklarını belirten Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, "Bu zor süreçte bizleri yalnız bırakmayan yağmura aldırış etmeden özverili çalışan tüm emektar kardeşlerimizden Allah razı olsun" dedi.

Başkan Yıldız, ilerleyen zamanlarda dut ağaçlarının ilçede belirlenen alanlara dikimine devam edeceklerini de sözlerine ekledi.