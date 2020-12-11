Türkiye Müge Anlı’daki korkunç son dakika haberini konuşuyor: Tandırda bebeğin yakılmasından sonra bir korkunç iddia daha…

Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan korkunç olayı konuşuyor: Müge Anlı'da geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Resime Dönmez'in bebeğini tandırda yakarak öldürdüğü iddia edilmişti. Yaşanan bu korkunç olayın ardından flaş bir gelişme daha bugünkü programda yaşandı. Kerem Durur'un kızı Neşe Durur, Resime Dönmez'in tandırda ölen bebek dışında bir bebeğini de doğumdan sonra kordonunu keserek boğduğunu iddia etti. İşte korkunç son dakika haberinin ayrıntıları…

MÜGE ANLI'DA KORKUNÇ OLAY! 'TANDIRDA BEBEĞİN YAKILMASININ ARDINDAN...'

10 gün önce yayınlanan programda da Resime Dönmez'in Van Erciş'te bir çocuğunun da boğularak öldüğü ortaya çıkmıştı. Bugünkü programda ise korkunç bir iddia daha ortaya atıldı. İşte detaylar;