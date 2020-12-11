Vali yağmur duasında

Yozgat'ta kurak giden mevsim şartları özellikle tarımla uğruyan köylülerin yağmur duasına çıkmasına neden oluyor. Merkeze bağlı Azizli Köyü'nde Cuma namazı öncesi yağmur duası edildi.

Cuma namazına katılan Yozgat Valisi Ziya Polat da cami cemaat ile birlikte yağmur duasına katıldı.

Polat, cami sonrası köy halkı ile sohbet edip, sorunlarını dinledi, koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarılarda bulundu.

Köy sakinlerinden Ahmet Arıkan, Yozgat'ta beklenen yağışların hala etkili olmadığını belirterek; "Maalesef bu mevsim yağışlar çok yetersiz. Ekim ayında başlayan kar yağışı Aralık ayının ortasına geldik hala gelmedi. Allah yardımcımız olsun. Çok zor durumdayız. Biz de Cuma namazı öncesinde yağmur duasına çıktık. Allah kabul eder, beklediğimiz yağışlar gelir inşallah" diye konuştu.