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Vicdansızlığın böylesi! Onlarca köpek yavrusunu ormana bıraktılar

Pendik, 'de dün ormana bırakılmış onlarca köpek yavrusu donmak üzereyken bir hayvansever tarafından bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 11:44 Son Güncelleme: 11.12.2020 11:47 ABONE OL
Vicdansızlığın böylesi! Onlarca köpek yavrusunu ormana bıraktılar

Bazı köpek yavruları hayatını kaybederken anneleri ise açlıktan ölmek üzereydi. Durumu sosyal medya hesabından paylaşan hayvansever, köpekleri evine aldı. Yavru ve annelerinin tedavilerine başlandı.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

Kurtköy'de ormanlık alana bırakılan onlarca köpek yavrusu ile annelerinin açlıktan ve soğuktan ölmek üzere olduğu bilgisini alan hayvansever Işkın Moğol Alçı ormana gelerek yavruları ve annelerini evine aldı. Alçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ölüme terk edilen köpekler için yardım istedi ve bazı yavruların donarak hayatını kaybettiğini söyledi. Açlıktan kemikleri sayılan anne ve yavruların karnını doyuran hayvansever, köpeklerin tedavilerine başlanmasını sağladı.

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Vicdansızlığın böylesi! Onlarca köpek yavrusunu ormana bıraktılar
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