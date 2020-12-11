Cesur kadın, engelli eşi için yanan eve girdi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Piri Paşa Mahallesi Namazgah Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında soba devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangın sırasında evde yalnız olan engelli vatandaşı kurtarmak için eşi yanan eve daldı.

Beynindeki rahatsızlık nedeniyle yürüme engelli bulunan Ali Çetinkaya'nın evde yalnız olduğu sırada sobanın devrilmesi sonucu evdeki eşyalar tutuştu. Dumanların çıktığını gören sokak sakinleri durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bazı mahalle sakinleri damacana su ile yangına ilk müdahaleyi yapsa da, Ali Çetinkaya dışarıya çıkamadı.

Ali Çetinkaya'nın eşi Cemile Çetinkaya (66) olay yerine geldiğinde evinin yandığını gördü. İlk şoku atlatan Cemile Çetinkaya, yanan eve girerek kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin de olay yerine gelmesi ile yangın kontrol altına alınarak evde mahsur kalan engelli kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulans ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangın nedeniyle evde hasar oluşurken, polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.