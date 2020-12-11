Yarın fırınlar açık mı, kapalı mı? Hafta sonu 12-13 Aralık sokağa çıkma yasağında fırınlar saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

Cumartesi ve Pazar gününü tümüyle kapsayacak olan sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar fırınların çalışma saatleri ile ilgili detayları araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede konuya ilişkin tüm detaylar ve kısıtlama saatlerinde market, fırın, bakkal gibi birçok işyerinin hizmet verecekleri saatler de duyurulmuştu. Peki, Sokağa çıkma yasağında yarın fırınlar açık mı kapalı mı? Hafta sonu 12-13 Aralık'ta fırınlar saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İşte tüm detaylar…

YARIN HAFTA SONU FIRINLAR AÇIK MI, KAPALI MI? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA HAFTA SONU FIRINLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?

56 saat sürecek olan sokağa çıkma yasağı sürecinde vatandaşların fırınlardan ekmek alabileceği İçişleri Bakanlığı genelgesi ile duyurulmuştu. Yayımlanan son genelgede; kısıtlama saatlerinden muaf olarak hizmet verebilecek işyerleri ve çalışma saatleri yer alırken fırınlar saat kaçta açılacak ve kapanacak sorularına ilişkin yanıt da verilmiş oldu…