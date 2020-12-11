Sokağa çıkma yasağına göre; açık olan işletmeler İçişleri Bakanlığı genelgesine göre belli oldu. Hal böyle olunca; hafta sonu kargolar açık mı, yarın kargolar açık mı şeklindeki soruların yanıtları araştırılır hale geldi. Bu bağlamda; yarın kargolar açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan, açık olan işletmeler kapsamına kargolar da girmektedir. Bu bağlamda; İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; sokağa çıkma yasağında hafta sonu kargolar açık olacak…