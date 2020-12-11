‘Yemeden içmeden kesildim, nefes almakta zorlandım’

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yakalandığı koronavirüsü 14 günlük tedaviyle yenerek sağlığına kavuştu. Türkyılmaz, "Günlük 25 bin adım atan bir belediye başkanıydım, bin 500 adımlara düştük. Yemeden içmeden kesildim" dedi. 14 günlük karantina süresince evde zor anlar yaşadığını belirten Türkyılmaz, şunları söyledi: "Yemeden içmeden kesiliyorsunuz. Nefes almakta zorlanıyorsunuz. Herkese bulaşabilir. Herkes 'ilk bulaşacak kişi benim' diye düşünürse insanlar daha dikkat ederler. Maskeye, hijyene ve mesafeye dikkat etsinler. Bir de şunu gözlemledim hastalığım sürecinde. Allah, İl Sağlık Müdürlüğü'nden, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden, sağlık camiasından razı olsun. Çok ilgilendiler. Lütfen onların hatırına bile olsa mesafeyi maskeyi kullansınlar."