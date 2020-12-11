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, hangi güne denk geliyor? 31 Aralık yılbaşı tatili kaç gün olacak?

Yeni yıla az bir zaman kala yılbaşı tatili ve günü ile ilgili araştırmalar başladı. Vatandaşlar yeni yılın hangi güne denk geldiğini merak ediyorlar. Bilindiği üzere yeni yıl 31 Aralık 2020 tarihinde başlayıp 1 Ocak 2021 tarihine bağlanan gece olarak bilinmektedir. Peki; , hangi güne denk geliyor? 31 Aralık yılbaşı tatili kaç gün olacak?

Giriş Tarihi: 11.12.2020 14:29 Son Güncelleme: 11.12.2020 14:30 ABONE OL
Yılbaşı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 31 Aralık yılbaşı tatili kaç gün olacak?

Yeni yıl için geri sayım başladı. 2020 yılı geride kalıp 2021 yılı karşılanacak. Hal böyle olunca yılbaşı ne zaman, hangi güne denk geliyor sorusunun yanıtı merak ediliyor. Öte yandan yılbaşı tatili kaç gün sorusunun yanıtı da araştırılanlar arasında yerini alıyor. Peki; yılbaşı hangi güne denk geliyor, tatil kaç gün?

YILBAŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

31 Aralık 2020 tarihi perşembe gününe denk geliyor. Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2020 Cuma günü resmi tatil.

YILBAŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu sene 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. 1 Ocak Cuma günü resmi olarak tatil. Ancak 31 Aralık tatil değil. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2020 Cuma gününden ibaret olacak.

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Yılbaşı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 31 Aralık yılbaşı tatili kaç gün olacak?
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