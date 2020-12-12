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9 dosyadan aranıyordu! Üzerinde silahla yakalandı

’da çok sayıda “Hırsızlık” ve”Kapkaç” olayına karışan ve dokuz dosyadan ötürü aranan bir kişi üzerinde silahla ve maddelerle suçüstü yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 12.12.2020 17:24 ABONE OL
9 dosyadan aranıyordu! Üzerinde silahla yakalandı

İstanbul'da çok sayıda "Hırsızlık" ve"Kapkaç" olayına karışan ve dokuz dosyadan ötürü aranan bir kişi üzerinde silahla ve uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandı.

İstanbul'un farklı ilçelerinde kapkaç ve hırsızlık olaylarına karışan şüpheli Y.A. (26), polisler tarafından yakalandı. Üzerinde bir ruhsatsız tabanca ve mermiler bulunan şüphelinin dokuz farklı dosyadan arandığı ifade edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde; küçük şeffaf poşetler içerisine yerleştirilmiş halde 65.2 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen iki bin 480 lira nakit para da bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Y.A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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9 dosyadan aranıyordu! Üzerinde silahla yakalandı
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