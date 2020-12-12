‘Ağır hastada artış hızı durağana yaklaştı’

Türkiye'de dün 208 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 106 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 15 bin 977, hasta sayısı 5 bin 607, ağır hasta sayısı 5 bin 952 oldu. 5 bin 516 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 458 bin 109'a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 3.1 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu" ifadesini kullandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Katılımlı Ortak Aşı Sempozyumu'na video konferans yöntemiyle katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Koca, "Bugün ülkemizde Kovid-19'a karşı 16 ayrı aşı çalışması yürütülmektedir. Aşı geliştirme çalışmalarında 3 aşımız klinik aşamaya gelmiştir. Aşı sayesinde salgını güçlü şekilde kontrol altına almayı başaracağız" dedi.