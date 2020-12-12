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Alaplı'da yavru karacayı jandarma kurtardı

’ın Alaplı ilçesine bağlı  Kabalar Köyü yakınında yaralı karacaya jandarma ekipleri sahip çıktı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Giriş Tarihi: 12.12.2020 22:10 ABONE OL
Alaplı'da yavru karacayı jandarma kurtardı

Zonguldak İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; "Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından 12.12.2020 günü saat 17.15 sıralarında Alaplı ilçesi Kabalar Köyü'nden alınan bir ihbar neticesinde, köy yakınında yaralanmış bir Karaca yavrusunun bulunduğu bilgisi alınmıştır. Yaralı yavru karacanın kurtarılması maksadıyla Zonguldak İl J.K.lığı ekipleri tarafından derhal ihbara müdahale edilerek yaralı olarak bulunan Karaca kurtarılmış olup, tedavisi yapılarak tekrar doğaya salınmak üzere Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir." denildi.

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Alaplı'da yavru karacayı jandarma kurtardı
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