Asırlık nine, İspanyol gribinin ardından koronavirüsü yendi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki Emine Tekin koronavirüse yakalandı ve hastalığın ilk 8 günü evinde tedavi gördü. Tekin'in sağlık durumu kötüleşince Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bir günlük yoğun bakım tedavisi gören Tekin, durumu iyiye gidince normal servise alındı. Buradaki tedaviyle Emine nine koronavirüsü yendi ve taburcu edildi. Emine ninenin 1918'de başlayan ve 50 milyon insanın ölümüne neden olan İspanyol gribi salgınına da yakalandığı ve yendiği öğrenildi. Tedavisini yapan doktorlara teşekkür eden Emine nine, "Bana bebek gibi baktılar. Allah Erdoğan'dan razı olsun, Allah onu başımızdan eksik etmesin. Erdoğan, biz ihtiyarların tüm ihtiyaçlarını gideriyor. Eskiden fakirlik vardı, doktor yoktu. O hastalık çıktığında yine insanlar öldü. Kimse bu hastalığın nereden geldiğini bilmiyordu. Herkes doktor arıyordu ama o zamanlar doktor yoktu" dedi.