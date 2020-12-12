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Bin yıllık ’i satmak istediler

Giriş Tarihi: 12.12.2020 ABONE OL
Bin yıllık İncil’i satmak istediler
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elinde bulunan bin yıllık el yazması İncil'i satmak için Sivrihisar ilçesine gideceği ihbarını aldı. Alıcı kılığına giren ekipler tarihi İncil'i satmaya çalışan şüphelilerle irtibat kurdu. Sivrihisar'da şüphelilerle buluşan ekipler M.S.K., Y.C.Ö., A.H., A.Y. ve M.Ç.'yi gözaltına aldı. Aramalarda ise, tarihi eser olduğu değerlendirilen el yazması İncil, üzerinde değerli taşlar bulunan 5 adet kolye ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
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Bin yıllık İncil’i satmak istediler
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