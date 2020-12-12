Bisikletleri böyle çalmışlardı! Güvenlik kameralarından yakalandılar

İstanbul'da iki apartmandan iki bisiklet çalan iki şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Şüphelilerin bisikletleri çaldıkları o anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Geçtiğimiz hafta İstanbul Maltepe'de iki kişi, Fındıklı Mahallesi'nde girdikleri iki apartmandan iki bisiklet çaldı. "Açıktan Hırsızlık" soruşturması açan İstanbul Polisi güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve şüphelilerin açık kimlikleri tespit edildi. M.A. (22) ve S.D. (24) isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Şüphelilerin bisikletleri çaldıkları o anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.