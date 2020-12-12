Koranavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağında birçok kurum ve kuruluş kapatılmıştı. Hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte eczanelerin çalışma saatleri merak edildi. Pandemi sürecinde buralardan reçeteli ya da reçetesiz olarak ilaç alınabileceği gibi, bir sağlık sorunu hakkında da bilgi edinebiliyor. Peki Bugün eczaneler açık mı? 12-13 Aralık sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Corona virüsü vaka artış hızını azaltmak için o geçtiğimiz haftalardan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağında eczanelerin çalışma saatleri araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri açık olacak. Peki bugün eczaneler açık mı?