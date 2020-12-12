Koranavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağında birçok kurum ve kuruluş kapatılmıştı. Hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte eczanelerin çalışma saatleri merak edildi. Pandemi sürecinde buralardan reçeteli ya da reçetesiz olarak ilaç alınabileceği gibi, bir sağlık sorunu hakkında da bilgi edinebiliyor. Peki Bugün eczaneler açık mı? 12-13 Aralık sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu?
Corona virüsü vaka artış hızını azaltmak için o geçtiğimiz haftalardan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağında eczanelerin çalışma saatleri araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri açık olacak. Peki bugün eczaneler açık mı?
12-13 Aralık 2020 tarihlerinde eczaneler açık olacak. İçişleri Bakanlığı'nın açık olacak işletme, iş yeri ve kurumlar genelgesinde şöyle diyor; Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri açık olacak.
İstanbul Eczacılar Odası, 12-13 Aralık'ta nöbetçi olan eczaneler hakkında açıklama yaptı. Eczacılar Odası'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"12-13 Aralık 2020 tarihlerinde İstanbul'daki eczanelerimizin çalışma düzeni aşağıdaki şekilde planlanmıştır. 12 Aralık 2020 Cumartesi günü mevcut nöbetçi eczane sayısı 3 kat arttırılarak nöbet sistemi ile hizmet verilecektir. İlave edilen nöbetçi eczaneler saat 19:00'a kadar çalışacaktır.
13 Aralık 2020 Pazar günü mevcut nöbetçi eczane sistemi ile hizmet verilecektir."
65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler toplu taşımayı kullanamayacaklar. AVM'ler ve semt pazarlarına HES kodu ile giriş yapılabilecek.
Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler;
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir. Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya'da ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumudur. Bu çerçevede 30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda;
Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.