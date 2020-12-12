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Bugün marketler açık mı çalışıyor mu? BİM, A101, ŞOK, Migros 12-13 Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlamasıyla birlikte market çalışma saatleri değiştirildi. Hafta sonu ve hafta içi olmak üzere farklı saatlerde açılıp kapanan marketlerin açılış ve kapanış saatleri merak ediliyor. Gerekli erzak temini için marketlerin çalışma saatlerini merak eden vatandaşlara İçişleri Bakanlığı'ndan bir genelge yayımlanmıştı. Temel ihtiyaçların giderilmesi için bireylerin ikametlerine en yakın marketlerden alışveriş yapmasına izin veriliyor. Peki ? 12-13 Aralık BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Giriş Tarihi: 12.12.2020 07:10 Son Güncelleme: 12.12.2020 07:10 ABONE OL
Bugün marketler açık mı çalışıyor mu? BİM, A101, ŞOK, Migros 12-13 Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesine göre 12-13 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı sürecinde marketlerin belirli saat aralıklarında hizmet verebileceği duyuruldu. 56 saatlik uygulanacak olan kısıtlama sürecinde BİM, A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri merak ediliyor. Temel ihtiyaçların giderilmesi için yayınlanan genelgede yer alan sürede alışverişlerin tamamlanması gerekiyor. Peki Yarın marketler açık mı? 12-13 Aralık BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

YARIN MARKETLER AÇIK MI? MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla "Yarın marketler açık mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet göstereceği biliniyor…

YARIN MARKETLER AÇIK MI? 12-13 ARALIK BİM, A101, ŞOK, MİGROS MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

Marketler hafta sonu cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Hafta içi ise marketler 10.00 ile 20.00 arası hizmet veriliyor.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu belli saatlerde açık olacak. Yayınlanan genelgeye göre, "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."

"Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek."

Ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

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Bugün marketler açık mı çalışıyor mu? BİM, A101, ŞOK, Migros 12-13 Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?
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