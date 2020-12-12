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'da kısıtlama fırsatçılarına ters kelepçe

’da kısıtlamayı fırsat bilen 5 hırsız, peşlerine takılan Bursa polisinden kaçmaya çalıştı. 10 kilometrelik amansız kovalamacanın ardından zanlılar Osmangazi ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 13.12.2020 00:54 ABONE OL
Bursa'da kısıtlama fırsatçılarına ters kelepçe

Pandemi önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen S.A, B.A, D.A, B.K ve C.K, çalıntı olduğu tespit edilen bir minibüs ile trafolardan kablo çalmaya başladı.

Merkez Yıldırım ilçesinde trafodan hırsızlık yapıldığını fark eden polis, zanlıları takibe aldı. Polis tarafından takip edildiklerini anlayan hırsızlar minibüsle kaçmaya başladı.

10 KİLOMETRE KAÇABİLDİLER

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kısmen boş olan şehir trafiğinde başlayan amansız kovalamaca yaklaşık 10 kilometre sonra merkez Osmangazi ilçesinde sona erdi. Kıstırılan minibüste bulunan zanlılar kıskıvrak yakalandı.

TERS KELEPÇE VURULDU

Yakalanan 5 zanlı polise zor anlar yaşatırken olayı görüntüleyen basın mensuplarına da tehditler savurdu. Polis zanlıları ters kelepçe takarak emniyete götürdü.

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Bursa'da kısıtlama fırsatçılarına ters kelepçe
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