Bursa'da kısıtlama fırsatçılarına ters kelepçe

Pandemi önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen S.A, B.A, D.A, B.K ve C.K, çalıntı olduğu tespit edilen bir minibüs ile trafolardan kablo çalmaya başladı.

Merkez Yıldırım ilçesinde trafodan hırsızlık yapıldığını fark eden polis, zanlıları takibe aldı. Polis tarafından takip edildiklerini anlayan hırsızlar minibüsle kaçmaya başladı.

10 KİLOMETRE KAÇABİLDİLER



Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kısmen boş olan şehir trafiğinde başlayan amansız kovalamaca yaklaşık 10 kilometre sonra merkez Osmangazi ilçesinde sona erdi. Kıstırılan minibüste bulunan zanlılar kıskıvrak yakalandı.

TERS KELEPÇE VURULDU



Yakalanan 5 zanlı polise zor anlar yaşatırken olayı görüntüleyen basın mensuplarına da tehditler savurdu. Polis zanlıları ters kelepçe takarak emniyete götürdü.