Cezaevinden izinli çıkan oğlunu öldürülmüş halde buldu

Ovacık Mahallesi'nde meydana gelen olayda N.O.'nun eve gelmemesi üzerine Zerdalidibi mevkisinde oğlunu aramaya çıkan annesi, oğlunu pompalı tüfekle vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede N.O.'nun hayatını kaybettiği belirledi.

Yapılan incelemenin ardından N.O.'nun cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, N.O.'nun koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinliği çıktığı öğrenildi. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, N.O.'nun 12 yıl önce yol kavgası nedeniyle öldürdüğü ileri sürülen tarla komşusunun oğlu M.C.'nin şüpheli sıfatıyla arandığı öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.