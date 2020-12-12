CHP'lilerin cezalandırma çabası Vali'ye takıldı

Çanakkale'de çoğunluğunu CHP'li il genel meclisi üyelerinin oluşturduğu plan ve bütçe komisyonu tarafından hazırlanan ve oy çokluğuyla kabul edilen "2021 Mali Yılı İl Özel İdaresi Hazırlık Bütçesi" tartışmaları da beraberinde getirdi. Tartışmaların gölgesinde Ak Parti ve MHP'nin itirazlarına rağmen, oy çokluğuyla kabul edilen bütçeyi Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tekrar görüşülmek üzere meclise geri gönderdi.

İTİRAZ ETTİLER

"2021 Mali Yılı İl Özel İdaresi Hazırlık Bütçesi'nin görüşüldüğü meclis toplantısı İl Özel İdare Binası'nda Meclis Başkanı Sadık Göğüsgören başkanlığında toplandı. Bütçe dağılımında 108 köyü bulunan Biga ilçesine 2 milyon 900 bin TL ayrılıp, 76 köye sahip olan Yenice'ye 700 bin TL ayrılması büyük tepki çekti. AK Parti İl Genel Meclisi üyeleri, meclis çoğunluğunu elinde bulunduran CHP'li meclis üyelerinin adil bir dağılım yapmadığını savunarak bütçe dağılımına itiraz ettiler. AK Parti Yenice İl Genel Meclisi Üyesi Oktay Arslan, Hilmi Ünal ve Milliyetçi Hareket Partisi Yenice İl Genel Meclis üyesi Recai Ertan, Yenice'de il genel meclisi üyesi çıkartamayan CHP'nin ilçeyi cezalandırmaya çalıştığını savundu.

KABUL EDİLDİ

Tartışmaların gölgesinde yapılan oylamada CHP'nin 17 oyuyla "2021 Mali Yılı İl Özel İdaresi Hazırlık Bütçesi" kabul edildi. Buna göre Çanakkale Merkez 52 köye 2 milyon 610 bin TL , Ayvacık 64 köye, 1 milyon 350 bin TL, Bayramiç 75 köye 1 milyon 500 bin TL , Biga 108 köye 2 milyon 900 bin TL, Çan 65 köye 1 milyon 319 bin TL, Eceabat 12 köye 560 bin TL, Ezine 49 köye 990 bin TL, Gelibolu 26 köye 1 milyon 200 bin, Lapseki 40 köye 900 bin TL, Yenice 76 köye 700 bin TL ödenek verilmesine karar verildi.

GERİ GÖNDERDİ

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tartışmaların gölgesindeki bütçeyi imzalamayarak meclise geri gönderdi.