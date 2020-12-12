Çılgın Sayısal Loto sonuçları 12 Aralık bugün saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango ile Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı!

Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için araştırmalar başladı. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü olmak üzere toplamda 3 kez gerçekleşen çekiliş için bilet dolduran vatandaşlar büyük ikramiyenin sahibi olabilmenin hayalini kuruyor. Peki, 12 Aralık 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ile kazanan rakamlar burada!
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI | 12 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi için araştırmalar başlarken binlerce şans oyunu sever 21.45'da gerçekleşecek çekilişin sonucu bekleyişe geçti. Haftanın üç günü gerçekleşmekte olan çekilişte 87 milyonu aşan büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için hayal kuran ve bilet dolduran vatandaşlar kazanan rakamları araştırıyor…
Çılgın Sayılsal Loto oyununda bu akşamki çekiliş saat 21.45'te yapılacak. Canlı yayında gerçekleşecek olan çekiliş TV8 ekranında yayınlanacak. Sonuçlara millipiyangoonline.com adresinden erişebileceksiniz.
Milli Piyango İdaresi 9 Aralık Sayısal Loto sonuçları: 9 - 53 - 62 - 90 - 27 - 13 + 24 (JOKER)
Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;
Sen Seç!
KURALLAR
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.