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Çılgın sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? ile Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı!

Çılgın 'nun bugünkü dev çekilişi öncesi heyecan üst seviyeye çıktı. Geçtiğimiz haftalarda büyük ödülü kazanan numaraların doğru tahmin edilememesi nedeniyle ödül 87.504.231'ye kadar yükseldi. Bu şans oyununun tarihindeki en yüksek ikramiyeli çekilişi büyük ilgi görürken vatandaşlar kupon doldurmaya devam ederek büyük ikramiyenin sahibi olma hayali kuruyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? ile Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı ve kazanan numaralar…

Giriş Tarihi: 12.12.2020 18:52 ABONE OL
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 12 Aralık bugün saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango ile Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı!

Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için araştırmalar başladı. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü olmak üzere toplamda 3 kez gerçekleşen çekiliş için bilet dolduran vatandaşlar büyük ikramiyenin sahibi olabilmenin hayalini kuruyor. Peki, 12 Aralık 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ile kazanan rakamlar burada!

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI | 12 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi için araştırmalar başlarken binlerce şans oyunu sever 21.45'da gerçekleşecek çekilişin sonucu bekleyişe geçti. Haftanın üç günü gerçekleşmekte olan çekilişte 87 milyonu aşan büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için hayal kuran ve bilet dolduran vatandaşlar kazanan rakamları araştırıyor…

Çılgın Sayılsal Loto oyununda bu akşamki çekiliş saat 21.45'te yapılacak. Canlı yayında gerçekleşecek olan çekiliş TV8 ekranında yayınlanacak. Sonuçlara millipiyangoonline.com adresinden erişebileceksiniz.

Milli Piyango İdaresi 9 Aralık Sayısal Loto sonuçları: 9 - 53 - 62 - 90 - 27 - 13 + 24 (JOKER)


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

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KURALLAR

Çılgın , 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca satış bayilerinden Çılgın kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 12 Aralık bugün saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango ile Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı!
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