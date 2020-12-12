Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de yağışlar devam edecek

'de yağışlar devam edecek

DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada 'de yağışların devam edeceği bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 17:10 Son Güncelleme: 12.12.2020 17:11 ABONE OL
Edirne'de yağışlar devam edecek

DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bulgaristan'da Meriç, Tunca ve Arda nehirleri havzalarında yapılan tahminlere göre, yağışların gelecek günlerde de devam edeceğinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan modellemelere göre, Tunca Nehri'nde su miktarının saniyede 40 metreküp, Meriç Nehri'nde ise saniyede 750 metreküp civarlarına kadar yükselebileceği, ancak herhangi bir taşkın riski oluşturmayacağı beklenmektedir. Nehir güzergahları ve yakınlarında etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Son dakika haberi: Meteoroloji’den kuvvetli fırtına, kar ve yağış uyarısı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Edirne'de yağışlar devam edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA