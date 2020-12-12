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'tan aldı, 'de yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasında ekiplerin durdurduğu bir kişinin üzerinde bir miktar esrar ele geçirildi. Esrarı ’tan aldığını öne süren Ertuğrul M. gözaltına alınırken kendisine sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle idari para cezası da kesildi.

DHA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 11:36 Son Güncelleme: 12.12.2020 11:44 ABONE OL
Esenyurt'tan aldı, Büyükçekmece'de yakalandı

Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde önceki gece saat 23.30 sıralarında durdurulan Ertuğrul M.'nin üzerinde içmek üzere hazırlanmış esrar bulundu. Görevlilere uyuşturucuyu Esenyurt'tan aldığını, bağımlı olduğunu belirten şüphelinin sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ettiği belirlenince kendisine 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi. Çevrede oturan bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedilen olayda yakalanan şüphelinin yapılan GBT sorgusunda başta uyuşturucu olmak üzere çok sayıda suç kaldı bulunduğu belirlendi.

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Esenyurt'tan aldı, Büyükçekmece'de yakalandı
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