Evini kumarhaneye çeviren kişiye ceza yağdı

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Numune Evler Mahallesinde bir ikamette kumar oynatıldığına dair bir ihbar aldı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan 11 kişiyi suçüstü yakaladı. Evde kurulan 2 kumar masası üzerindeki 1 adet 50, 12 adet 20, 6 adet 10 ve 10 adet 5 Türk liralık olmak üzere toplam 400 liraya ve 216 adet iskambil kağıdına el koyan polis, ev sahibi H.A.'ya kumar oynatmak için yer tahsis etmek suçundan adli işlem yaptı. Ev sahibi ve kumar oynayan 11 şahsa da kumar oynamaktan kişi başı bin 250 lira, sosyal mesafeye uymadıkları içinde kişi başına 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 48 bin 400 lira idari para cezası kesti.

HASSA'DA 10 KİŞİYE 24 BİN 751 LİRA PARA CEZASI

Öte yandan Hassa'da bir evde kumar oynarken yakalanan 10 kişiye Jandarma toplamda 24 bin 751 lira para cezası uyguladı.

Deliçay Mahallesinde tek odalı bir evde kumar oynadığına dair ihbar alan Jandarma, eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1 kumar masası etrafında kumar oynayan 10 kişi suçüstü yakalandı. Masa üzerinde bulunan 5 bin 680 liraya el koyan Jandarma, ev sahibi M.A.'ya kumar oynamak için yer ve imkan temin etmek suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 10 kişi, kumar oynamak suçundan kişi başı bin 225 liradan 12 bin 101 lira, maske takmadıkları içinde toplam 5 bin 400 lira olmak üzere toplamda 24 bin 751 lira para cezası uygulandı.