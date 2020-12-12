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’den “’da” programına destek

Belediye başkanı , Atv ekranlarında yayınlanan “’da” programına katılarak her türlü desteğe varım dedi.

Giriş Tarihi: 12.12.2020 13:24 ABONE OL
Fatma Şahin’den “Esra Erol’da” programına destek

"Esra Erol'da" programına katılan Hasan Güneş, eşi Fatma Güneş'in aşırı temizlik takıntısı olduğunu ve 26 yıllık eşinin 1,5 ay önce evi terk ettiğini ifade etti. Barışmak istediğini söyleyen Hasan Güneş, Esra Erol'un kapısını çaldı. Çiftin barışması için günlerce mücadele veren Esra Erol, Gaziantep Belediye Başkanına çağrıda bulundu. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin canlı yayına telefonla bağlanarak her türlü desteğe varım dedi.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERDİK VERMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ"

Fatma Şahin "Aile çok mühim, sağlıklı aile, güçlü toplum hepimizin hedefi. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu sabah çok önemli bir protokol yaptık. Aile destek merkezimiz 2017 yılından beri çalışıyor. Buraya davet ederiz. Uzmanlarımızla görüştürerek hukuki ve psikolojik destek veririz. Her türlü desteği verdik vermeye de devam edeceğiz. Siz bizden ne talep ederseniz o şekilde ilerleyeceğiz" dedi. Öte yandan, "Boşanmaya karar veren çiftlerimizin %85'i aileleriyle devam kararı aldı" diyen Fatma Şahin'e Esra Erol inşallah siz barıştırırsınız diyerek Gaziantep Belediye başkanına teşekkür etti.

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Fatma Şahin’den “Esra Erol’da” programına destek
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