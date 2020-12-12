Genç Kızılay, gönüllüleri ile birlikte sahada

Türk Kızılay Zonguldak şubesi Genç Kızılay gönüllüleri ile birlikte Genel Merkez Teşkilatlandırma Birim Başkan Yardımcısı Talha Özer'in de katılımıyla Mithatpaşa Mahallesi bölgesinde 2 bin adet simit dağıtımı yaptı.

"100 GÖNÜLLÜ İLE SAHADAYDIK"



Etkinlik esnasında Genç Kızılay Zonguldak etkinlik organizasyon Birim Başkanı Çağla Arslan konuşmasında, "Türk Kızılay şubesi 100 gönüllümüz ile birlikte sahadaydık. Sokağa çıkma sebebiyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımıza simit dağıtımında bulunduk" dedi.

"İYİLİĞİ YAYIYORUZ"



Genç Kızılay Genel Merkez Teşkilatlandırma Birim Başkan yardımcısı Talha Özer ise "Kültürümüzün mirasçıları, insanlığın iyilik elçisi Genç Kızılaycılar olarak sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında sizler için sahadayız. İyiliği yayıyoruz" diye konuştu.

50 KİLO MAMA DAĞITILDI



Genç Kızılay Zonguldak teşkilatı buradan Fener bölgesine sokak hayvanları için su ve mama dağıtımı gerçekleştirmeye gitti. Bu alanda 20 noktaya su ve mama kapları bırakılarak 50 kilo mama dağıtıldı.

HEDİYELER VERİLDİ



Öte yandan Kızılay Genel Merkez Teşkilatlandırma Birim Başkan yardımcısı Talha Özer Kızılay Derneği Zonguldak şube başkanı Aydın Ergenç'i de ziyaret ederken, Ergenç kendisine madeni simgeleyen hediye takdim etti.