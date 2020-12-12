Genç Kızılay Zonguldak gönüllüleri sahaya indi

Etkinlik esnasında Genç Kızılay Zonguldak etkinlik organizasyon Birim Başkanı Çağla Arslan, "Türk Kızılay şubesi 100 gönüllümüz ile birlikte sahadaydık. Sokağa çıkma sebebiyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımıza simit dağıtımında bulunduk" dedi.

Genç Kızılay Genel Merkez Teşkilatlandırma Birim Başkan yardımcısı Talha Özer ise "Kültürümüzün mirasçıları, insanlığın iyilik elçisi Genç Kızılaycılar olarak sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında sizler için sahadayız. İyiliği yayıyoruz" diye konuştu.

Genç Kızılay Zonguldak teşkilatı buradan Fener bölgesine sokak hayvanları için su ve mama dağıtımı gerçekleştirmeye gitti. Bu alanda 20 noktaya su ve mama kapları bırakılarak 50 kilo mama dağıtıldı

Öte yandan Kızılay Genel Merkez Teşkilatlandırma Birim Başkan yardımcısı Talha Özer Kızılay Derneği Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç'i de ziyaret ederken, Ergenç kendisine madeni simgeleyen hediye takdim etti.