Güvenlik kameraları dikkat çekti! Gecekondudan kumar yuvası çıktı

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, dış cephesinde çok sayıda güvenlik kamerası bulunan bir gecekonduda yasa dışı kumar oynandığını tespit etti. Adrese baskın yapıldı. Çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi. Koronavirüs salgını tedbirlerine uymayan dört kişiye yedi bin 180 lira idari para cezası kesildi. Adres, güvenlik kameraları ve baskın anları polis kameralarına böyle yansıdı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri önceki gece saat 00.30 sıralarında Yarımburgaz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ve gecekondu görünümlü olan bir adreste yasa dışı kumar oynandığını tespit etti. Adreste yapılan kontrollerde; adresin dış cephesinde çok sayıda kamera sisteminin kurulu olduğu saptandı. Bahçesinde köpek kulübesi ve adreste masa, sandalye ve iskambil kağıtlarının bulunduğu tespit edildi. Adresin sahibi E.A. ve içeride bulunan dört kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yedi bin 180 lira idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan E.A. hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan yasal işlem yapıldı. Adres, güvenlik kameraları ve baskın anları polis kameralarına böyle yansıdı.