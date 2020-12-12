Güzelliğin sırrı ondaydı! Ünlü dermatolog Erçin Özüntürk koronavirüse yenik düştü

Dermatoloji alanında çığır açan çalışmalara imza atan, uyguladığı estetik tedavilerle sihirli dokunuşların yaratıcısı olan Dr. Erçin Özüntürk, 74 yaşında koronavirüse yenik düştü.



İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1975 yılında mezun olan ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayan Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. erçin Özüntürk, Avrupa Estetik ve Kozmetik Dermatologlar Birliği Başkanlığı yapmıştı. Bir dönem Eskişehir Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini de yürüten Dr. erçin Özüntürk, çalışmalarını ağırlıklı olarak Estetik Dermatoloji alanında cerrahi olmayan tedavilere yoğunlaştırdı. Özüntürk çalışmalarına İstanbul Nışantaşı'ndaki kliniğinde devam ediyordu.



"İNANAMIYORUM"



Ünlüler dünyasında bir çok isme, sihirli elleriyle güzellik reçeteleri uygulayan Özüntürk'ün ölümü, ailesi ve sevenlerini derinden üzdü. 74 yaşında koronavirüse yenik düşen Özüntürk, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Babasıyla birlikte aynı klinikte çalışan kızı Esra Özüntürk, "Hala babamı kaybettiğimize inanamıyorum" diyerek gözyaşı döktü.