Habur Sınır Kapısında araç giriş ve çıkışları devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizlik hakim olurken Habur Sınır Kapısında ise araç trafiği yaşanıyor. Sokağa çıkma uygulamasından muaf olan TIR sürücüleri Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak tarafına geçiş yapmaya devam ediyor. Şoförler araç yoğunluğuna rağmen Habur Sınır Kapısında araç giriş ve çıkışların artarak devam ettiğini söylediler.

Irak tarafına geçiş yapmak için sırada bekleyen araç sürücülerinden Mehmet Şentürk sokağa çıkma yasağından muaf oldukları için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Mehmet Şentürk "Ben yükümü Cuma günü Mardin'den yükledim ve şimdi Habur Sınır Kapısına vardım. Burada aşırı bir araç kalabalığı var ama araçlarımızı hiç durduramıyoruz. Gümrüğümüz çok seri bir şekilde çalışıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen burada araç trafiği hiç durmuyor. Bu şekilde çalışmalarından çok memnunuz. Sadece Irak tarafı da bu şekilde seri çalışsa giriş ve çıkış sayıları her gün daha da artar. Bu şekilde çalıştıkları için gümrük yetkililerine ve personellerine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bir başka araç sürücü Hanefi Bozdoğan ise Şanlıurfa'dan Irak götürmek üzere kuru yük yüklediğini söyledi.

Hanefi Bozdoğan "Yeni tip koronavirüs salgınıyla nedeni ile şuanda sokağa çıkma kısıtlamaları var ancak biz şoförler bu uygulamadan muaf kaldık. Bizler şoförler olarak ekmeğimiz için çalışmak zorundayız. Bizleri bu uygulamadan muaf tuttukları için bütün yetkililere çok teşekkür ediyoruz." dedi