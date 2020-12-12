SON DAKİKA HABER | 12-13 Aralık sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Hafta sonu Sokağa çıkma yasağı saatleri!

Cumartesi ve Pazar günün tamamını kapsayan hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cuma günü akşam 21.00 itibarıyla başladı. Toplamda 56 saat sürecek olan kısıtlamada bazı saat aralıklarında marketlerden alışveriş yapılmasına izin verilirken çalışan vatandaşlar için de istisna sağlanıyor. Vatandaşlar genelgede yer alan detayları merak ederken konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL? 13 ARALIK PAZAR YARIN YASAK VAR MI, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Ülkemizde artış gösteren vaka sayılarıyla beraber 81 ilde hafta içi belirli saatlerde hafta sonu ise tam zamanlı olarak sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Öte yandan alınan son karara göre 65 yaş üstü vatandaşlar hafta içi saat 10.00 - 13.00 saatleri arasında; 20 yaş altı kişiler ise hafta içi 13.00 - 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor…