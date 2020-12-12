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hayalet şehre dönüştü

Valisi İdris Akbıyık, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına harfiyen uyan Hakkari halkına teşekkür etti.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Giriş Tarihi: 12.12.2020 17:35 ABONE OL
Hakkari hayalet şehre dönüştü

Tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Hakkârili vatandaşlar kısıtlamaya uyup evlerine kapanırken sokaklar bomboş kalarak adeta hayalet şehre dönüştü.

Hakkâri il merkezinde bulunan Fırın, nöbetçi eczane ve marketler dışında bulunan bütün işyerleri de kapalı kalan esnaflarda uygulamaya destek verdi.
Hakkari Valisi İdris Akbıyık yaptığı açıklamada "Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugünde mücadeleye destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür eder hep birlikte bu kötü günleri geride bırakarak elbirliğiyle özlediğimiz sağlıklı günlere inşallah yakında kavuşacağız" dedi.

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Hakkari hayalet şehre dönüştü
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