Hatay'da jandarmadan kumar operasyonu

Edinilen bilgiye göre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Deliçay Mahallesi'nde ikamet eden M.A. isimli şahsın işletmiş olduğu bir lokantanın yanında bulunan 1 odalı evin içerisinde kumar oynattığı ihbarı üzerine harekete geçti.Jandarma ekipleri, belirlenen adrese yaptıkları baskında 1 masa etrafında 10 şahsın kumar oynadıklarını belirledi. Masa üzerinde bulunan 5 bin 680 TL para ve 260 adet iskambil kağıdı ele geçirildi.Baskında işletme sahibi M.A. isimli şahsa kumar oynamak için yer ve imkan temin etmek suçundan adli işlem yapılırken, diğer 10 zanlıya Kabahatler kanunu kapsamında kumar oynamaktan kişi başı bin 225 TL'den 12 bin 250 TL, sosyal mesafe kuralına uymamaktan kişi başı 789 TL'den 7 bin 101 TL, maske takmamaktan kişi başı 900 TL'den 5 bin 400 TL olmak üzere toplam 24 bin 751 TL para cezası uygulandı.