Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekiplerince geçen hafta Pazartesi ile Cuma günleri arasında trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde, İstanbul'un ana güzergâhlarında havadan drone eşliğinde yapılan trafik denetimlerinde 218 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde kural ihlalinde bulundukları tespit edilen 96 sürücüye ihlal nedenleri ile ilgili olarak trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi.

Havadan ceza yağdı! Hafta içi 96 araca drone ile ceza kesildi | Video

Havadan yapılan denetimlerde; 30 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunun 73/c maddesince seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 24 araç sürücüsüne 78/1-a maddesince emniyet kemeri kullanmamaktan, 20 araç sürücüne 47/1-b kırmızı ışık kuralına uymamaktan, 6 araç sürücüsüne 47/1-c maddesince trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlerine uymamaktan ceza kesildi.



PLAKAYI FARKLI YERE TAKANA CEZA



Ayrıca 5 araç sürücüsüne 34/a maddesince muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan, 3 araç sürücüsüne zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamaktan, 2 araç sürücüsüne 47/1-d yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamaktan, 2 araç sürücüsüne 26/3 tescilde belirtilmeyen logo vb. takmak, 1 araç sürücüsüne 44/1-b sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan, 1 araç sürücüsüne 23/2-b tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmaktan, 1 araç sürücüsüne 78/1-b kask kullanmamaktan, 1 araç sürücüsüne 36/3-a sürücü belgesiz araç kullanmak maddelerinden cezai işlem uygulandı.



DRONE HERŞEYİ KAYDETTİ



Öte yandan drone kamerasına yansıyan bir görüntüde en sağ şeritte seyreden gri kasalı kamyon sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaptığı drone ile tespit edildi. Hemen uygulama yapan trafik ekibine anons edildi ileride ekibi gören sürücü sağdan yan yola ayrıldığı yine drone ile görüntüleyen polisler durumu bildirmesi üzerine görevli personel yan yola geçerek aracı durdurdu ve kırmızı ışık ihlali gerçekleştirdiği için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 47 1-b maddesinden cezai işlem uyguladı.