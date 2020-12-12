Hem uyuşturucu imal ettiler; hem de sahte para bastılar

İstanbul'da hem uyuşturucu madde imalatı yapan hem de sahte para basan üç kişilik bir çete çökertildi. Üç şüphelinin adreslerinde uyuşturucu maddeler ve çok sayıda sahte banknot ele geçirildi.

İstanbul Polisi, uyuşturucu madde ticareti yapan Ö.E., V.D. ve E.D. isimli üç çete üyesini suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan üç şüphelinin ikamet adreslerinde tek tek paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş toplanda 78 gram sentetik uyulturucu Bonzai maddesi ve Esrar maddesi eke geçirildi. Şüphelilerin adreslerine ayrıca sekiz bin 700 lira sahte para da bulundu. Hem uyuşturucu madde imal eden hem de sahte bastıkları iddia edilen üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilerin bastıkları sahte paraları piyasaya sürdükleri ve haksız kazanç sağladıkları iddia edildi.