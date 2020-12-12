HES kodu nasıl alınır? 2020 Hayat Eve Sığar ile SMS ve e devlet ile HES kodu alma işlemi nasıl yapılır?

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu almanın üç farklı yöntemi bulunuyor. Dileyen kullanıcılar telefonlarına indirdikleri Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kodu edinebiliyor. Diğer bir yöntem ise kısa mesaj (SMS) ile HES kodu edinme. Son olarak devlet hizmetlerinin elektronik ortamlarda gerçekleştirilmesine yarayan e-Devlet üzerinden de vatandaşlar kodu edinebiliyor.

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. İşte adım adım detaylı HES kodu alma yöntemleri;

1- HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI ÜZERİNDEN KOD ALMA

Telefonları üzerinden kod almak isteyen kullanıcılar ilk olarak telefonlarında bulunan mobil marketler üzerinden uygulamayı indirmeleri gerekmekte. Uygulamayı telefonlarına yükleyen vatandaşlar kayıt işlemini tamamladıktan sonra "HES Kodu İşlemleri" bölümüne giriş yaparak " HES kodu Oluştur" butonuna tıklayarak kodu oluşturabilir. İsteyen kullanıcılar KOD kullanım sürelerini belirleyebilir.

2- SMS İLE HES KODU ALMA

Telefonlarının mesaj bölümüne giriş yapan kullanıcılar HES yazıp aralarında boşluk bırakacak şekilde T.C kimlik numarasını, Türkiye Cumhuriyeti Kimliğinde bulunan seri numarasının son 4 hanesini ve kod paylaşım süresini yazıp 2023'e kısa mesaj (SMS) yollayarak kodu edinebilir.

3- E-DEVLET HES KODU EDİNME

Kamu kurumlarına gitmeden birçok resmi işlemi gerçekleştirdiğimiz E-devlet üzerinden artık HES kodu alınabiliyor. İlk olarak HES kodu almak isteyen e-Devlet kullanıcıları T.C kimlik ve şifresiyle sisteme giriş yapıyor. Ardından sağ üst bölümünde bulunan arama kutucuğuna " HES Kodu Sorgulama" yazan vatandaşlar bu bölümde karşılarına gelen ekrandan kod oluşturup diledikleri kurumda kullanabilir.

HES KODU ALMA İŞLEMİ: HAYAT EVE SIĞAR İLE HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar uygulamasında "Karekodlarım" sekmesine tıklanır. Açılan ekranda "Kategori, Alan Adı ve Adres Bilgileri" alanları doldurulur. Oluşturulan karekodun çıktısı ilgili alana asılabilir.

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulabilir.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde.

Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebiliyor, dilerse iptal edebiliyor ya da yetkilerini kaldırabiliyor.

HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilir. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli)

HES koduna e-Devlet uygulaması üzerinden de ulaşmak mümkün. e-Devlet uygulaması üzerinden Sağlık Bakanlığının HES Kodu Üretme ve Listeleme sekmesine giriş yapılarak HES Koduna ait üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri yapılabiliyor.

"Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.