İki şehirde iki kadın eski sevgili kurbanı

Ankara'da evli ve 3 çocuk babası Muzaffer E. (49) sevgilisi olduğu iddia edilen evli ve 2 çocuk annesi Rasime G.'yi, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada tabanca ile ateş ederek öldürdü. Muzaffer E. aynı silahla yaşamına son verdi. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ise dün akşam saatlerinde Ferhat İ., daha önce yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Canan Çeviren'in emlakçılık yaptığı ofise geldi. İkili arasında çıkan tartışma sonrası Ferhat İ. yanında getirdiği tabancayla Canan Çeviren'e ateş açtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çeviren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ferhat İ., polise giderek teslim oldu. İzmir'in Karabağlar ilçesinde çalıştığı pastanede boşandığı eşi tarafından vurularak öldürülen Fulya Öztürk (35), dün memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde toprağa verildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından KADES uygulamasının indirilme sayılarına ilişkin paylaşımda bulundu. KADES uygulamasının indirilme sayısının 979 bin olduğunu bildiren Soylu, "1 milyon indirme hedefimize 21 bin kaldı. Lütfen uygulamayı indirelim, çevremizdekilere indirtelim" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, uygulamanın indirilebileceği, "https://play.google.com/ store/apps/details?id=tr.gov.egm. kades" ile "https://apps.apple. com/tr/app/kades/id1360309770" adreslerini de paylaştı.