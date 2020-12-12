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İskambil oynarken 76 bin 320 lira ceza yediler

Koronavirüs salgını tedbirlerine uyulmayan 1'i , 1'i kıraathane iki adreste iskambil oynayan ve maske ile sosyal mesafe kurallarına uymayan 24 kişiye 76 bin 320 lira ceza kesildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 12.12.2020 10:33 ABONE OL
İskambil oynarken 76 bin 320 lira ceza yediler

Koronavirüs salgını tedbirlerine uyulmayan 1'i Çay Evi, 1'i kıraathane iki adreste iskambil oynayan ve maske ile sosyal mesafe kurallarına uymayan 24 kişiye 76 bin 320 lira ceza kesildi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdüren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir Çay Evi'ni denetledi. Adreste maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları saptanan 11 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 34 bin 980 lira idari para cezası kesildi. Adres Kağıthane İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi. Hürriyet Mahallesi'ndeki bir kıraathaneye de baskın yapıldı. Söz konusu adreste iskambil oynadıkları tespit edilen 13 kişiye de yine "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet gerekçesiyle idari para cezası kesildi. İki adreste 24 kişiye toplamda 76 bin 320 lira ceza kesildi.

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İskambil oynarken 76 bin 320 lira ceza yediler
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