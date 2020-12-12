İstanbul Valiliği: “Bugün itibariyle 226 evsiz vatandaşımızı misafir ediyoruz"

İstanbul Valiliği 2019 yılında başlatılan "Kimse dışarıda kalmasın! Misafir edelim" çalışmasının bu yıl pandemi koşullarına uygun olarak devam ettiğini belirtti. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Sokakta yaşayan vatandaşlarımızın olumsuz hava şartlarından korunması için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatıyla Kaymakamlıklarımız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla İstanbul'da geçen yıl ilk kez uygulanmaya başlanan 'Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim' çalışması, bu sene pandemi koşullarına uygun olarak devam ettiriliyor.

Salgınının en temel risk unsuru olan toplumsal alanlarda, bulaşıcılığı önlemeye yönelik tedbirler çerçevesinde Valiliğimiz ve bağlı kurum/kuruluşların işbirliği ile yapılan çalışma kapsamında 39 İlçemizde "Evsiz/mekansız vatandaşlar" Kaymakamlıklarımızın anlaşma yaptığı otellerde tek kişilik odalarda misafir ediliyor" denildi.

12 Aralık itibariyle 226 evsiz vatandaşın misafir edildiği belirtilen açıklamada "Hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmaması için yapılan bu çalışmaya bütün İstanbulluların gereken hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyoruz. Evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız, lütfen en yakın polis/jandarma karakoluna bildirin; misafir edelim. Karakollara bildirilen vatandaşlarımız, anlaşmalı otellerde tek kişilik odalara yerleştiriliyor, PCR testi yapılıyor, temizlik, giyim, yemek, barınma vb. ihtiyaçları karşılanıyor. Gerekli durumlarda uzmanlarımız tarafından psikolojik destek hizmeti veriliyor" ifadelerine yer verildi.