İstanbul Bayrampaşa'ya bağlı Muratpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, buzdolabı bozulduğu için evine servis çağıran İ.Ö.G., tamirden sonra buzdolabından ses geldiğini ve tamiri beğenmediğini ifade ederek parasını geri istedi.

İstanbul'da bir adamın pompalı tüfekle hak arayışı hapiste bitti

POMPALI TÜFEĞİNİ ALIP GÖREVLİLERİN YANINA GİTTİ

Servis görevlileri tamiri yaptıklarını ve para iadesinin mümkün olmadığını söyleyip evden ayrılırken, İ.Ö.G. bu sefer de pompalı tüfeğini alıp servis görevlilerinin yanına gitti.

SERVİS ARACININ CAMLARINI KIRDI, ÜCRETİNİ GERİ ALDI

Tekrardan parasını isteyen İ.Ö.G. parasının verilmemesi üzerine servis aracının camlarını kırıp, görevlileri öldürmekle tehdit edince, görevliler parayı iade etmek zorunda kaldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Bununla da yetinmeyen zorba adam, servis aracına ait ruhsatı da aldı. Servis görevlilerinin şikayetiyle Bayrampaşa Asayiş Büro ekipleri olay anına dair kamera görüntülerini inceledi.

ZANLI ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Kimliği tespit edilen İ.Ö.G isimli şahıs evinde, olayda kullandığı belirlenen pompalı tüfek, bu tüfeğe ait 4 adet fişek ve servis aracına ait ruhsat ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İ.Ö.G. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.