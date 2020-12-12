İstanbul'da çatışmışlardı! Dokuz şüpheli yakalandı! Hastanenin çevresinde gözaltına alındılar

İstanbul Avcılar'da iki grup arasında çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmayla ilgili dokuz şüpheli yakalandı. Olayda cinayetin işlendiği silahı kullanan iki şüpheli, yaşamını yitiren Yunus E.'nin kaldırıldığı hastanenin çevresinde gözaltına alındı.

İstanbul Polisi'ni harekete geçiren ve silahlı iki grup arasında çıkan silahlı çatışma 11 Aralık Cuma günü saat 16.30 sıralarında Avcılar İlçesi'ne bağlı Cihangir Mahallesi E-5 Yan Yol üzerinde meydana geldi. Araçla saldırı gerçekleştiren kişilerin açtığı ateşle 27 yaşındaki Yunus E. yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü cinayetle sonuçlanan çatışmayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan araştırmalarda; olayda kullanıldığı değerlendirilen iki tabanca ele geçirildi. Olaya karıştıkları tespit edilen şüphelilerden silahı kullanan Ahmet E. (24), Tarık C. (23) ile silahı saklamak üzere teslim aldığı iddia edilen Osman A. (26), yaşamını yitiren Yunus E.'nin yaralı olarak kaldırıldığı hastanenin çevresinde yakalandı.





SEKİZ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Olayda kullanılan üçüncü tabanca ise Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki bir kuaförde ele geçirildi. Diğer grup içerisinde olan ve ayağından yaralı bir şekilde hastaneye geldiği saptanan Emin A. (19) ve Yunus E.'yi hastaneye getirdiği belirlenen Ramazan Y. (19) ile H.A.K. (17) ve olayın diğer şüphelileri Umut L. (19) ve Çiya E. (24) yakalanarak gözaltına alındı. İki taraf arasındaki çatışmanın taraflar arasındaki alacak-verecek meselesinden dolayı geçmişte oluşan husumet sonucu yaşandığı ortaya çıktı. Şüphelilerden Osman A. serbest bırakıldı. Diğer sekiz şüpheli ise adliyeye sevk edildi.