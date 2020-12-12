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Jandarmadan hava destekli denetim

’da en çok şikayet konularından biri olan boş arazilere kaçak hafriyat dökümü jandarmayı harekete geçirdi. Helikopter desteğiyle birlikte şikayetlerin yoğun olduğu bölgeler denetlendi. Ayrıca hava destekli trafik kontrolü yapıldı.

AYHAN FİDAN
Giriş Tarihi: 12.12.2020 14:06 ABONE OL
Jandarmadan hava destekli denetim

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı hafriyat döküm sahaları ile hint keneviri ekim alanlarına yönelik helikopter destekli operasyon yaptı.

Operasyonda ayrıca trafik denetimleri de gerçekleştirilirken, kurallara uymayan sürücülere 9150 lira trafik cezası kesildi, 4 araç trafikten men edildi. Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'na bağlı helikopter desteğinde Bursa'da jandarma ekipleri tarafından gökyüzünde operasyon yapıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında trafik denetimlerinin yanı sıra, izinli ve izinsiz hafriyat döküm alanları, yasadışı hint keneviri ekimi yapılabilecek sahalar kontrol edildi.

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Jandarmadan hava destekli denetim
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