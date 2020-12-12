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Jandarma’dan ‘KAPUTA VUR’ uyarısı

Çevre, Doğa ve , vatandaşları araç atlarına sığınan hayvanlara karşı uyardı.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 12.12.2020 12:16 ABONE OL
Jandarma’dan ‘KAPUTA VUR’ uyarısı

İçişleri Bakanlığı talimatıyla bir süre önce Jandarma Genel Komutanlığınca oluşumu gerçekleştirilen ve tüm ülke genelindeki jandarma komutanlıklarında oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, kış mevsimi dolayısıyla soğuyan havalar nedeniyle araç atları ve altlarına sığınan hayvanlara karşı sürücülere uyarıda bulundu.

İç güvenlik ve asayiş de olduğu gibi çevre ve hayvanların da huzuru için mücadele veren jandarmanın yen timi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Sürücüler

Havaların soğumaya başladığı bugünlerde, araçların herhangi bir yerini ısınmak amacıyla kullanmak isteyen hayvanların zarar görmemeleri için, araçlarınızı çalıştırmadan önce lütfen gerekli kontrollerinizi yapınız."

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Jandarma’dan ‘KAPUTA VUR’ uyarısı
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