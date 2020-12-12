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dolu araç uygulamaya takıldı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol emniyet ve kontrol uygulamasında, şüphe üzerine durdurulan araçta binlerce ile boş makaron ele geçirildi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 12.12.2020 20:44 ABONE OL
Kaçak sigara dolu araç uygulamaya takıldı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmit İlçesi Akmeşe Mahallesinde yapılan rutin yol emniyet ve kontrolü uygulaması gerçekleştirdi.

BAGAJ KISMINDA BİRÇOK MADDE ELE GEÇİRİLDİ


Uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan arama sonucu, aracın bagaj kısmında 19 bin 860 adet makaron diye tabir edilen kaçak sigara, 11 bin 200 adet boş makaron, 6 bin 250 adet sigara filtresi ve 28 kilo 700 gram kıyılmış tütün ile birlikte 1 adet terazi ele geçirildi. Araç şoförü S.A gözaltına alınarak Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Kaçak sigara dolu araç uygulamaya takıldı
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